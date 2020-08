Grosseinsatz in Sattel: Polizei riegelt Wohnquartier ab

Am frühen Dienstagmorgen gab es im Dorf Sattel (SZ) ein Grossaufgebot. Mehrere Blaulicht-Fahrzeuge seien zu einem Einfamilienhaus ausgerückt. Auch die Rega war im Einsatz. Man stand in Kontakt zu einer Person in dem Gebäude, wo sich ein gewalttätiger Zwischenfall ereignet haben muss.

Visthanna Vimalakanthan 18.08.2020, 10.56 Uhr