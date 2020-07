Am Sonntagnachmittag gerieten vier Frauen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren aus noch unbekannten Gründen in eine Notlage. Die Limmat spülte sie samt dem Gummiboot über das Wehr. Eine Person wurde in die Wasserwalze gezogen.

Visthanna Vimalakanthan

12.07.2020, 17.29 Uhr