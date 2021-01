Am 10. Januar war es in einer Mine in der chinesischen Provinz Shandong aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Explosion gekommen. Rund zwei Dutzend Bergleute wurden verschüttet. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) konnte ein erster Mineur aus rund 600 Metern Tiefe geborgen werden.

Silja Hänggi

24.01.2021, 11.52 Uhr