Übersicht Masken in Schulen, Testpflicht und Polizeikontrollen: So reagieren die Kantone auf die steigenden Fallzahlen

Die Ansteckungen mit Covid-19 steigen in den letzten Wochen stark an. Der Bundesrat verzichtet vorerst auf Verschärfungen und setzt auf Eigenverantwortung. Diese ergreifen nun einige Kantone. Eine Übersicht der Massnahmen, die in den letzten Tagen getroffen wurden.