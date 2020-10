Ein Mehrfamilienhaus in Höri (ZH) ist in der Nacht auf Sonntag in Flammen aufgegangen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein sehr hoher Sachschaden. Die Brandliegenschaft stand ausserdem unter Denkmalschutz.

Vimalakanthan Visthanna 25.10.2020, 09.27 Uhr