In 80 Tagen will Alan Roura die Vendée-Globe 2020 bestreiten

Alan Roura bereitet sich darauf vor, in 80 Tagen zum Start des Vendée Globe in See zu stechen. 80 Tage sind auch sein Ziel, um die härteste Einhand-Regatta der Welt zu absolvieren. Vor vier Jahren war er der jüngste Segler der Geschichte, der an dieser Hochseeregatta teilnahm. Die Technik hat sich weiterentwickelt und die Vorbereitung ist viel wichtiger als beim letzten Mal. Keystone-SDA traf den Genfer Extremsportler in Lorient.

SDA 21.08.2020, 08.23 Uhr