In Polen hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Um das höchste Staatsamt bewerben sich elf Kandidaten. Die Abstimmung hätte bereits am 10. Mai stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste sie verschoben werden.

Visthanna Vimalakanthan 28.06.2020, 11.16 Uhr