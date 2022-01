«Wir lassen uns nicht spalten»: Cassis ruft in Neujahrsansprache zu Einheit auf

Der neue Bundespräsident Ignazio Cassis wünscht der Schweiz in seiner Neujahrsrede, dass man aufeinander zugeht und andere Meinungen respektiert. Die Pandemie habe die Schweizer Bevölkerung zwar auseinandergetrieben, aber nicht gespalten. «Wir lassen uns nicht spalten», so der Tessiner in seiner Rede.