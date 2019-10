In die Welt der Kinderbücher eintauchen und in Erinnerungen schwelgen - das kann man zur Zeit im Forum Schweizer Geschichte Schwyz.

In die Welt der Kinderbücher eintauchen und in Erinnerungen schwelgen - das kann man zur Zeit im Forum Schweizer Geschichte Schwyz.

«Joggeli, Pitschi und Globi» im Museum In die Welt der Kinderbücher eintauchen und in Erinnerungen schwelgen - das kann man zur Zeit im Forum Schweizer Geschichte Schwyz. SDA

Die Ausstellung «Joggeli, Pitschi, Globi» widmet sich den beliebtesten Schweizer Bilderbüchern. Doch was macht die Bücher so liebenswert? Auf Spurensuche mit Kurator Hans ten Doornkaat. Die Wanderausstellung ist noch bis zum 15. März 2020 in Schwyz.