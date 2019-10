Klare Message am ZFF: Javier Bardem kämpft für die Antarktis

Zurich Film Festival ist im Kristen-Stewart-Fieber

Die Chancen, Hollywood-Star Kristen Stewart in Zürich anzutreffen, sind gross wie nie: Der Hollywoodstar ist seit Mittwochmorgen am 15. Zurich Film Festival (ZFF), präsentiert am Abend den neuen Film «Seberg» und spricht am Donnerstag in einem Talk über ihre Karriere.