Lachen: Grossbrand in Segelhafen – Schaden in Millionenhöhe

Grossbrand in Segelhafen: Zehn Schiffe zerstört und Schaden in Millionenhöhe

In der Nacht auf Montag hat ein Grossbrand im Segelhafen Spreitenbach in Lachen (SZ) zehn Schiffe zerstört. Rund hundert Einsatzkräfte standen vor Ort im Einsatz. Die Höhe des Schadens liegt nach ersten Schätzungen in Millionenhöhe. Personen wurden keine verletzt.