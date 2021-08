So sieht der Segelhafen in Lachen nach dem Grossbrand aus

«Ich bin sehr erleichtert»: So sieht der Segelhafen nach dem Grossbrand aus

In der Nacht auf Montag kam es im Segelhafen Spreitenbach in Lachen (SZ) zu einem Grossbrand. Elf Boote wurden dabei beschädigt. Am Tag nach dem Brand haben die Aufräumarbeiten vor Ort begonnen. Vorzu treffen Bootsbesitzer im Hafen ein. Sie wollen abklären, ob ihr Schiff vom Brand erwischt wurde.