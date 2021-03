Social Media Challenge Längster Jerusalema-Tanz: Mit diesem Video will das Dorf Wengen ins Guinnessbuch der Rekorde Über 30 Minuten Showeinlage, das ganze Dorf wirkt mit: Als Reaktion auf die Absage der Lauberhornrennen will das Dorf Wengen jetzt mit ihrem Jerusalema-Tanz den Einzug ins Guinessbuch der Rekorde schaffen. 17.03.2021, 18.26 Uhr

(stg) Mit dem rund 32-minütigen Jerusalema-Video konnte man nach der Absage der Lauberhornrennen den Spirit im Dorf zurückgewinnen, heisst es in einer Mitteilung von Wengen Tourismus. Einzigartig am Projekt sei, dass sich das ganze Dorf am Tanz beteiligt habe. Und obwohl jeweils nur wenige Teilnehmer gleichzeitig am selben Ort waren, hätten die Dreharbeiten eine positive Stimmung im Dorf verbreitet.

Gezeigt habe sich, dass man mit dieser neuartigen Herangehensweise auch digital ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann. Ob in Wengen weitere digitale Projekte realisiert werden, bleibt vorerst noch offen. Die Wenger*innen stünden aber bereit.