Lara Gut-Behrami zu Corona und Chancen vor dem Saisonauftakt in Sölden

Mit dem Riesenslalom startet am Samstag, 17. Oktober 2020, im österreichischen Sölden die Ski-Weltcupsaison der Damen. Wegen Corona dieses Jahr ohne Zuschauer und mit strengem Schutzkonzept. Lara Gut-Behrami äussert sich im Interview zu dieser speziellen Situation. Ihr Ehemann war kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei ihr blieben hingegen alle Tests negativ, so dass sie in Sölden mitfahren kann.

Keystone-SDA 16.10.2020, 17.07 Uhr