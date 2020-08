Litauen und Ukraine zeigen mit Menschenkette ihre Solidarität für Demonstranten in Minsk

Am Sonntag gingen die Demonstrationen in Belarus weiter. Tausende versammelten sich in Minsk um gegen Lukaschenko zu protestieren. In den Nachbarländern Litauen und Ukraine schlossen sich die Einwohner zu einer Menschenkette zusammen, um ihre Solidarität zu zeigen.

Visthanna Vimalakanthan 24.08.2020, 13.49 Uhr