Chilbi in Meggen findet nicht statt

Meggen Chilbi findet dieses Jahr nicht statt Eine unbeschwerte Durchführung der Megger Chilbi sei nicht möglich – das Organisationskomitee gehe mit «Freude und Zuversicht» an die Planung für das nächste Jahr. 17.08.2021, 22.42 Uhr

Die Megger Chilbi findet dieses Jahr nicht statt. Dies schreibt das Organisationskomitee in einer Mitteilung. So sei es gemäss den aktuellen Rahmenbedingungen nicht möglich, eine unbeschwerte Durchführung des zweitägigen Anlasses zu gewährleisten. «Eine Chilbi nur für Zertifizierte und Getestete mit strikten Absperrungen, Zugangskontrollen und Testcenter ist für uns zurzeit ebenso unattraktiv, wie eine Chilbi ohne Festwirtschaft und mit weniger Vereinen und Gruppen als gewohnt», schreiben die Verantwortlichen. Das Absageschreiben lässt aber auf eine Durchführung im kommenden Jahr hoffen. Das OK gehe mit «Freude und Zuversicht» an die Planung. (stp)