Auf der Melchsee-Frutt hat am Samstagmorgen die Bergung des Tiger-Kampfjets begonnen, der am Mittwoch abgestürzt war. Das Flugzeug musste zu diesem Zweck in drei Teile zertrennt werden. Diese gelangten per Helikopter und Lastwagen nach Buochs. Ein Superpuma der Schweizer Armee flog das erste Stück gegen 10.30 Uhr auf die Stöckalp unterhalb der Melchsee-Frutt.

Keystone/SDA 29.05.2021, 15.56 Uhr