Melchsee-Frutt - Hier wird der Rest des abgestürzten Tigers ausgeflogen

Der Tiger-Kampfjet, der am vergangenen Mittwoch in Obwalden abgestürzt war, konnte am Montagvormittag geborgen werden. Dies, nachdem die Arbeiten am Wochenende wegen des Nebels und Lawinengefahr auf Eis gelegt worden waren.

PilatusToday 31.05.2021, 14.22 Uhr