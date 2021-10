Muotathal Gegen Corona-Regeln verstossen: Droht dem Restaurant Hölloch jetzt doch die Schliessung? Der Wirt des Restaurants Hölloch in Muotathal hat sich öffentlich dagegen ausgesprochen, die Zertifikatspflicht umzusetzen. Am Donnerstag ist nun die Polizei vorgefahren und hat dem Wirt eine Verfügung übergeben. Ist das das Ende des Restaurants?

07.10.2021, 21.56 Uhr

Seit Mitte September gilt in der Schweiz unter anderem in Innenräumen von Restaurants eine Zertifikatspflicht. Bruno Suter, Wirt des Restaurants Hölloch in Muotathal, hat bereits damals klargestellt, dass er sich nicht an diese Pflicht halten wird. Er werde weiterhin alle Gäste bewirten, auch wenn sie kein Covid-Zertifikat vorweisen können (PilatusToday berichtete).