Der Zoo Zürich hat sich am Mittwochabend mit einer Gedenkfeier von seiner langjährigen Mitarbeiterin verabschiedet. Die 55-jährige Frau war am 4. Juli 2020 von Amurtigerin Irina im Tiergehege getötet worden. Rund 200 Personen nahmen an der Trauerfeier teil.

CHMedia/Silja Hänggi 23.07.2020, 16.41 Uhr