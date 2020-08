Nach Vergiftungen mit Blaualgen im Neuenburgersee: Ist eine Erfrischung im Rotsee gefährlich?

In der Romandie sind vergangene Woche wegen Blaualgen nach einem Bad im Neuenburgersee sechs Hunde gestorben. Auch im Luzerner Rotsee gibt es wegen der derzeitigen Hitze mehr Blaualgen. Was dies für die Badegäste bedeutet, zeigen wir in diesem Video.

CHMedia/Tele 1 02.08.2020, 07.57 Uhr