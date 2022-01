Mindestens 22 Tote nach Schneefall in Pakistan

Riesenslalom-Triumph «Der emotionalste Sieg meiner Karriere»: Marco Odermatt erlebt in Adelboden einen besonders aufwühlenden Tag

Vor dem zweiten Lauf kommen Marco Odermatt die Tränen. Dann fährt der Nidwaldner seinen ersten Sieg in Adelboden ein und beendet die Schweizer Durststrecke. Am Ende kann er die Emotionen gar nicht mehr in Worte fassen.