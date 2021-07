Schiess-Sensation in Tokio: Hier holt die Nidwaldnerin Nina Christen Olympia-Gold!

27 Jahre alt, aus dem Kanton Nidwalden - und jetzt Olympia-Siegerin im Dreistellungsmatch über 50 m: Nina Christen holte am Samstag in Tokio Olympa-Gold. Und dies als erste Schweizer Schützin überhaupt. Letzter Gold-Schütze aus der Schweiz war Emil Grünig 1948 in London.