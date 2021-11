Pandemie - Keine weiteren Corona-Massnahmen wegen bevorstehender Abstimmung?

Am kommenden Sonntag stimmt die Schweiz über das Covid-Gesetz ab. Diese Abstimmung habe aber keine Rolle bei den aktuellen Entscheiden über die Corona-Massnahmen gespielt, so Bundesrat Alain Berset. Massgebend sei vor allem die Situation in den Spitälern – diese sei derzeit noch nicht im kritischen Bereich.

Silvy Kohler 24.11.2021, 16.56 Uhr