Der Zürich Marathon findet dieses Jahr das erste Mal virtuell statt. Die Läuferinnen und Läufer messen ihre Zeiten per App und laufen auf ihren eigenen Heimstrecken überall in der Schweiz. Auch der ehemalige Profiläufer Viktor Röthlin ist am Start.

Silvy Kohler 25.04.2021, 13.01 Uhr