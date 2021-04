Seit letztem Mittwoch sind sie in den Schweizer Apotheken erhältlich - und vielerorts schon ausverkauft: die Corona-Schnelltests für zuhause. Der Bund will so asymptomatische Covid-19-Erkrankte aufspüren. Roche schreibt jedoch im Beipack-Zettel, der Schnelltest solle bei Covid-19-Verdacht gemacht werden. Was gilt nun? Und wie sinnvoll sind die Schnelltests?

11.04.2021, 17.37 Uhr