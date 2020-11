Die US-Polizei hat am Freitagabend in Philadelphia zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Das Auto befand sich in der Nähe des Kongresszentrums, wo Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden.

Visthanna Vimalakanthan

07.11.2020, 09.38 Uhr