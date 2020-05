Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd war am Montag bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota gestorben. Seither kommt es im ganzen Land zu Protesten und Ausschreitungen. Auch in der Nacht auf Samstag kam es zu Gewalt.

Silja Hänggi 30.05.2020, 12.53 Uhr