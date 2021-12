Der Experte im Gespräch. Video: Tele 1

Ratgeber Weihnachtsbeleuchtung: Welche Dekoration ist erlaubt? Die einen haben es bereits getan, die anderen machen es vielleicht noch in den kommenden Tagen: Die Weihnachtsbeleuchtung aus dem Keller kramen. Der Trend zeigt in die Richtung «immer grösser» und «immer heller». Doch was darf man eigentlich? 01.12.2021, 10.06 Uhr

In der Weihnachtszeit ist zwar in punkto Beleuchtung viel erlaubt, aber es gibt doch gewisse Einschränkungen. Empfohlen sei etwa, die Weihnachtsbeleuchtung erst am 1. Advent anzubringen und am Dreikönigstag wieder zu demontieren, sagt Thomas Oberle, Jurist beim Hauseigentümerverband Schweiz HEV gegenüber Tele1 und PilatusToday.