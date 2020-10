Retter suchen Unwetter-Opfer in Frankreich und Italien

Ein Hochwasser wie alle 30 bis 50 Jahre: Reuss tritt im Kanton Uri über die Ufer

Das Tief «Brigitte» hat am Samstag Starkregen im Süden und Föhn mit Orkanböen im Norden über die Schweiz gebracht. Im Kanton Uri trat die Reuss an verschiedenen Stellen über die Ufer. Die Schäden halten sich in Grenzen.