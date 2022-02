Kündigt diese Rede Putins den Krieg in der Ukraine an?

Am Montagabend hat der russische Präsident Präsident Wladimir Putin die Ukraine in einer rund einstündigen Fernsehansprache scharf angegriffen. Unter anderem erkannte er die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten an. Bereits wenige Stunden später wurden russische Truppen in diese Gebiete entsandt.