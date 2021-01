Wegen Schnee und Eisglätte wurde der öffentliche Verkehr am Freitagmorgen lahmgelegt. Viele Zürcher wurden auf dem Weg zur Arbeit kreativ. In Einsiedeln (SZ) genoss man bereits am Donnerstagabend eine rasante Abfahrt durchs Dorf.

Silja Hänggi 15.01.2021, 12.35 Uhr