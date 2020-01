Schockierendes Präventions-Video: Motorradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Die South Yorkshire Police (England) veröffentlichte am Freitag schockierende Unfallbilder. Darauf ist zu sehen, wie ein Autofahrer auf einer Landstrasse mit über 100 km/h in einen Motorradfahrer rast. Mit dem Video will die Polizei darauf aufmerksam machen, wie wichtig Schutzkleidung ist.

Silja Hänggi 11.01.2020, 18.40 Uhr