Selfies und Autogramme: Mujinga Kambundji zurück in der Schweiz

Mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 200 Meter lieferte die Bernerin Mujinga Kambundji klar das Schweizer WM-Highlight in Katar. Am Montagnachmittag landete sie in Zürich-Kloten und wurde von ihren Fans begrüsst.