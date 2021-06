Neuer Kampfjet: Bundesrätin Viola Amherd erklärt den Entscheid

Sieger in Wirksamkeit und Preis: Viola Amherd erklärt den Typenentscheid

Der Bundesrat will 36 Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin des Typs F-35 A beschaffen. Dieser Typ habe in den Hauptpunkten der Evaluation die besten Resultate erzielt, so Bundesrätin Viola Amherd vor den Medien.