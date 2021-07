Unwetter - So schnell kann es gehen: Dieser Fluss führt innert zwei Minuten Hochwasser

So schnell kann es gehen: Dieser Fluss führt innert zwei Minuten Hochwasser

Ein eindrückliches Leservideo zeigt, wie schnell der Wasserpegel eines Flusses steigen kann. Die hier beschleunigte Aufnahme wurde in einer Echtzeit von zweieinhalb Minuten aufgenommen. In dieser kurzen Zeit steigt das Wasser des Ilfis, einem Nebenfluss der Emme, rasant an.