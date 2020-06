Am Samstag erhellte ein spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel in St. Petersburg in Russland. Die Stadt veranstaltete ihre jährliche «Scarlet Sails», ein Fest, das das Ende des Schuljahres mit einem Feuerwerk und einer gewaltigen Wassershow feiert.

Visthanna Vimalakanthan 28.06.2020, 15.03 Uhr