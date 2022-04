Stadt Luzern: Bienen werden verdrängt, weil das Futter fehlt

Video: Pilatus

Stadt Luzern Es gibt immer mehr Bienenstöcke – doch Wildbienen werden verdrängt, weil das Futter fehlt Wenn die Bienen aussterben, dann leben auch die Menschen nicht mehr lange. Das hat schon Einstein gesagt. Zum Glück gibt es mittlerweile wieder drei Mal so viele Bienen wie noch vor zehn Jahren. Jetzt kommt aber schon das nächste Problem. 22.04.2022, 07.47 Uhr

Es summt und brummt mitten in der Stadt Luzern. Nein, nicht wegen des Verkehrs, sondern wegen der Bienen. Unter anderem hinter der Lukaskirche hat Lukas Riechsteiner einen seiner Bienenstöcke. Als er vor 15 Jahren mit der Bienen-Zucht begonnen hatte, war er noch der Einzige in der Stadt Luzern. Nun gebe es schon über 50 Bienenstöcke auf dem Stadtgebiet, wie PilatusToday berichtet. Die vielen Bienenvölker verdrängen nun aber die Wildbienen. «Im Gegensatz zu den Wildbienen, die sehr spezifisch sind und einfach jene Blumen bestäuben, die sie brauchen, holen Honigbienen alles, was sie irgendwie können», sagt Riechsteiner.