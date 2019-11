Trumps Notizen werden im Netz zu Musikhits

Donald Trump spricht zu seinen Anhängern. (Bild: Evan Vucci/Keystone)

Trump will gehört haben, dass das Impeachment-Verfahren "grossartig" sei für ihn und die Partei

Einige Tage lang hielt er sich zurück, als sei er von seinen Beratern gebändigt worden. Doch am Ende einer turbulenten Woche kündigte Donald Trump diesen informellen Burgfrieden auf. In harschen Worten kritisierte der Präsident während eines Wahlkampfauftrittes in Louisiana und auf Twitter führende Akteure des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn.