Platz für 20'000 Personen: Unterirdische Stadt Derinkuyu

Diese Videoaufnahmen geben Einblick in die unterirdische Stadt Derinkuyu in der Türkei. Unheimliche Tunnel und Treppen erstrecken sich in einer Tiefe bis zu 85 Metern unter die Erde. In der antiken Stadt könnten rund 20’000 Personen unterkommen - gut doppelt so viele wie zurzeit überirdisch in Derinkuyu leben.

Melissa Schumacher 20.12.2021, 12.37 Uhr