Die Situation in der Ukraine hält zurzeit die Welt in Atem. Die Schweizer Parteispitzen sind sich in der Einschätzung der momentanen Lage in Osteuropa nicht ganz einig. «Es gilt jetzt, einen kühlen Kopf zu bewahren», findet der SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi. Deutlich unruhiger zeigt sich derweil Franziska Ryser, Vizepräsidentin der Grünen Schweiz.

22.02.2022, 12.25 Uhr