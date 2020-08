1. August-Bilanz: Feuerwerk-Angriff auf Polizist und mehrere Schwerverletzte

Am 1. August-Wochenende forderten Unfälle mit Feuerwerkskörpern in verschiedenen Kantonen der Schweiz drei Schwerverletzte. In St. Gallen wurde zudem ein Polizist aus einem Auto mit Pyrotechnik beschossen.