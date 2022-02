Ein Video auf Tiktok zeigt ein angeblich schweizerisches Fondue, das in Yanqing an Olympia-Athleten serviert werden soll. Das Ganze scheint aber nicht der Wahrheit zu entsprechen. Die Verantwortlichen in China wissen nämlich nichts von der orangen Brühe.

14.02.2022, 16.27 Uhr