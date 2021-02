In St. Elmo im US-Bundesstaat Alabama ist es am Donnerstag zu einem folgenschweren Hausbrand gekommen. Dabei starben mehrere Katzen, Hunde und Vögel in den Flammen. Auch das Leben dieses Hundes hing an einem seidenen Faden.

Silja Hänggi 07.02.2021, 12.06 Uhr