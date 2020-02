Video

Nach Vierer-Sessel-Absturz am Fronalpstock: Zwei Personen schweben in Lebensgefahr, zwei Personen erheblich verletzt

Am Fronalpstock hat sich am Donnerstagabend ein tragischer Zwischenfall ereignet. Ein Vierer-Sessel ist zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Es wurden vier Personen verletzt – zwei davon lebensbedrohlich. Ins Unglück ist auch ein Pistenfahrzeug involviert.