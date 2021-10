Video - Banksys Schredder-Werk für 20 Millionen Franken versteigert

Das halb geschredderte Banksy-Werk «Love is in the Bin» wurde am Donnerstagabend in London für umgerechnet 20 Millionen Franken versteigert. Im Oktober 2018 wurde das Werk von einer europäischen Sammlerin für rund 1,1 Millionen Pfund gekauft. Kurz danach schredderte sich das Bild im Goldrahmen überraschend selbst. Gut drei Jahre später erzielte das Bild bei Sotheby's deutlich mehr als den geschätzten Preis von bis zu sechs Millionen Pfund.

Melissa Schumacher 15.10.2021, 09.38 Uhr