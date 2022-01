In Aussenbereichen gilt auf dem Gelände die 3G-Regel, aber keine Maskenpflicht: Am Ski-Weltcup in Adelboden jubelten am Wochenende tausende Fans ihren Ski-Stars zu. Und das auf engstem Raum. Die meisten trugen dabei keine Maske. Das sorgt in Zeiten von Corona für Verwunderung und Kritik in den sozialen Medien.

Silja Hänggi 09.01.2022, 14.55 Uhr