Das sagt Marco Odermatt nach seinem fulminanten Sieg im Super-G in Wengen

Er hat es wieder getan: Marco Odermatt gewinnt auch den Super-G in Wengen. Der 24-Jährige legte mit der frühen Startnummer 7 am Lauberhorn eine Bestzeit vor, die nicht mehr eingeholt werden konnte. Es war der erste Super-G in Wengen seit 28 Jahren.