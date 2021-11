Am Freitagabend spielt die Schweizer Nati in Rom gegen Italien. Die Ausgangslage für Trainer Murat Yakin ist nicht einfach: Ihm fehlen unter anderem Embolo, Seferovic und Xhaka in der Aufstellung. Eines ist klar – das Stadion ist ausverkauft.

12.11.2021, 10.33 Uhr