Sportmittelschule Engelberg fiebert bei Olympischen Spielen mit

Video Engelberger Sportmittelschule fiebert bei Olympischen Winterspielen mit Gleich zwei Zentralschweizerinnen standen heute Donnerstag wieder auf einem olympischen Podest. Nicht nur das haben Michelle Gisin und Wendy Holdener gemeinsam, sondern auch den Ursprung ihres Erfolgs: Sie besuchten beide die Sportmittelschule Engelberg. 17.02.2022, 19.22 Uhr

Konfibrot, Müesli und Kaffee müssen warten, wenn die Schweizer Skirennfahrerinnen und -fahrer in Peking am Start sind. In der Sportmittelschule Engelberg verfolgen die Schülerinnen und Schüler gespannt ihre Vorbilder – und Vorgängerinnen. «Es ist inspirierend, zu sehen, was sie erreicht haben und zu wissen, woher sie kommen», sagt Noëlle Mühlheim, Skifahrerin gegenüber PilatusToday. Dem stimmt der Langläufer Janik Joos zu: «Es gibt Mut und Zuversicht, wenn man sieht, dass man es schaffen kann und diese Personen auch kennt.»